شكرا لبحثكم عن خبر أول مدينة يمنية تلغي حفلات الأعراس بسبب كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت لجنة الزواج الجماعي بمدينة تريم بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)إلغاء فعاليات الأفراح الجماعية هذا العام بسبب جائحة كورونا، داعية إلى إقامة الأعراس في المنازل. يأتي ذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في حضرموت إلى 28 حالة بينها 12 حالة وفاة و5 حالات تعاف. وتشتهر مدينة تريم باحتضان الأعراس الجماعية حيث تقيم سنوياً أكثر من10 زواجات جماعية يزف من خلالها أكثر من 500 عريس وعروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول مدينة يمنية تلغي حفلات الأعراس بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.