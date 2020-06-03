شكرا لبحثكم عن خبر السفير السعودي: المملكة دعمت اليمن بـ17 مليار دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إن مؤتمر المانحين لليمن لعام 2020 يأتي استمراراً لجهود المملكة المستمرة في خدمة الشعب اليمني إنسانياً واقتصادياً وتنموياً.

وأضاف آل جابر في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن السعودية تعد أكبر الداعمين لليمن بإجمالي قيمة مساعدات إنسانية وتنموية بلغت حوالي 17 مليار دولار.

وأشار آل جابر إلى أن المملكة تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2018، بتقديم مبلغ 500مليون دولار أمريكي، ومبلغ 750 مليون دولار أمريكي للعام 2019، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج الإنسانية الأخرى.

وذكر السفير السعودي في اليمن إن بلاده قدمت "دعماً مباشراً لليمن بمبلغ 7.8 مليار دولار، منذ عام 2012م حيث دعمت البنك المركزي اليمني بوديعة بـ3.2 مليار دولار، ومشتقات نفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء بمبلغ 4.15 مليار دولار على عدة أعوام، بالإضافة إلى 435 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية".

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واستعرض آل جابر المشاريع التي نفذها البرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن والمتمثلة بـ175 مشروع ومبادرة حتى العام 2020، في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياة فضلاً عن قطاعات الزراعة والثروة السميكة والنقل والمباني الحكومية.

وتنظم السعودية اليوم الثلاثاء، عبر تقنية البث المرئي مؤتمر المانحين لليمن، بالشراكة مع الأمم المتحدة، التي سيلقي أمينها العام "أنطونيو غوتيريش" كلمة الافتتاح.

وكانت الأمم المتحدة دعت يوم أمس الأحد، الدول المانحة إلى الوفاء سريعاً بالتزاماتها تجاه اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجها، ودعم البلد في أسرع وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركيه، خلال مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف السبت، إن ملايين اليمنيين يعانون جراء النزوح، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتعقد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً آمالها على مؤتمر المانحين، الذي تزمع الأمم المتحدة عقده بالشراكة مع السعودية في الرياض يوم غد الثلاثاء، من أجل حشد الدعم لتوفير 2.4 مليار دولار لسد الاحتياجات الإنسانية لليمن.