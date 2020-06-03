شكرا لبحثكم عن خبر يمنيون يهزمون كورونا ويروون تجربتهم مع الفيروس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن عدد من الناشطين اليمنيين "جروب" على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك" للمتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ويعرض القروب الذي أنشأ تحت إسم "المتعافين من كورونا" قصصاً تدعو للتفاؤل عن أشخاص قهروا المرض وذلك تزامناً مع الأخبار المتداولة عن الفيروس وعدد الإصابات والوفيات التي أثارت الهلع في قلوب الناس.

ويروي عدد من أعضاء القروب الذين أصيبوا بكورونا وتعافوا منه تجاربهم مع الفيروس بغرض بعث روح التفاؤل والأمل متناولين الحقائق الإيجابية التي تم إهمالها في ظل التركيز على الجانب الكارثي للوباء.

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كما يقدم اليمنيون العائدون من مواجهة كورونا نصائح لمواجة الفيروس بدءاً من تدابير الوقاية الأساسية وصولاً إلى الأطعمة والأدوية التي يجب تناولها حال الإصابة بالفيروس.

وتخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم عتبة المليونين وسبعمائة ألف شخص، في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد المصابين والمتعافين من الفيروس في اليمن.

رابط القروب: https://m.facebook.com/groups/3639250632768469?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1591096912721403&ref=m_notif