شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مستشار المشاط بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الصحفي اليمني والمستشار الإعلامي للمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين أحمد الحبيشي في صنعاء. Advertisements وقالت مصادر طبية لـ"يمن برس" إن الصحفي الحبيشي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). يذكر أن الحبشي كان رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة 14 اكتوبر ومن أحد أهم القيادات الاعلامية فى المؤتمر الشعبي العام يشار الى أن الحبشي كان عضوا في البرلمان اليمني بعد انتقاله من صنعاء إلى عدن عقب قيام الوحدة وسبق أن تقلد عدة مناصب حكومية منها مديراُ عاماً لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.

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