شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون أول شركة أدوية ويكشفون الأسباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أغلقت جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء، شركة أدوية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقال مكتب الصناعة والتجارة في الحديدة في بيان إنه أغلق شركة أدوية “لم يسمها” لرفضها التفتيش وعدم سماحها للفرق الميدانية بالتأكد من سلامة الأصناف التي لديها.

وتنفذ وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية حملات رقابة وتفتيش على الصيدليات وشركات الأدوية بعد ارتفاع أسعار الأدوية والكمامات والمطهرات.