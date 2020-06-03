شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون أول شركة أدوية ويكشفون الأسباب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أغلقت جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء، شركة أدوية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقال مكتب الصناعة والتجارة في الحديدة في بيان إنه أغلق شركة أدوية “لم يسمها” لرفضها التفتيش وعدم سماحها للفرق الميدانية بالتأكد من سلامة الأصناف التي لديها.
وتنفذ وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية حملات رقابة وتفتيش على الصيدليات وشركات الأدوية بعد ارتفاع أسعار الأدوية والكمامات والمطهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يغلقون أول شركة أدوية ويكشفون الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.