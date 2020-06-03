عبوة حوثية تودي بحياة طفل وتصيب شقيقته في الحديدة "تفاصيل"

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يزيد بن سلمان - شبوة -
قتل طفل وأصيبت شقيقته، نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الجماعة الحوثي، نهار اليوم الثلاثاء، في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وأوضحت مصادر محلية أن عبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين انفجرت في طفل وشقيقته أثناء رعيهم للاغنام، صباح اليوم، في قرية البراشة بمنطقة الجريب جنوب مديرية حيس.
وأشارت المصادر إلى أن الطفل محمد نعمان ثابت 12 عاما قتل فور حدوث الانفجار وتحول جسده إلى أشلاء، وأصيبت شقيقته الطفلة هادي نعمان ثابت 8 سنوات، ونقلت إلى مستشفى حيس لتلقي العلاج.
يشار إلى أن العشرات من المدنيين فقدوا أرواحهم وآخرين فقدوا اطرافهم واصيبوا بعاهات نتيجة انفجارات العبوات الناسفة والالغام التي زرعتها الجماعة الحوثية في أوقات سابقة بمديريات جنوب الحديدة وغرب تعز.
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