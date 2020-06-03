شكرا لبحثكم عن خبر إعلان كويتي هام بشأن اليمن خلال مؤتمر المانحين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح التزام بلاده في مساعدة اليمن وشعبه وصولا إلى حل سلمي.

جاء ذلك في كلمة للصباح خلال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي ينعقد اليوم الثلاثاء بالرياض، برعاية الأمم المتحدة.

وقال الصباح "نقدر عقد مؤتمر المانحين لتخفيف معاناة اليمن"، مشيرا إلى أن جهود المملكة العربية السعودية بناءة لمساعدة اليمن.

وبدأت في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء, أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة.

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وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال افتتاح المؤتمر، أن اليمن يحتاج مساعدات إنسانية بقيمة 2.4 مليار دولار حتى نهاية 2020.

وأوضح غوتيريش أن "وكالات الإغاثة العاملة باليمن تحتاج إلى 2.41 مليار دولار لتغطية المساعدات الأساسية للسكان، خلال الفترة من يونيو (حزيران) الجاري حتى ديسمبر (كانون أول) المقبل".

وخلف النزاع في اليمن "24 مليون فرد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، و2 مليون طفل يعانون من سوء تغذية، و80 ألفا أجبروا على النزوح من منازلهم".

وسجلت الحكومة اليمنية منذ العاشر من أبريل الماضي وحتى مساء أمس الاثنين 354 حالة إصابة بينها 84 حالة وفاة و14 حالة تعاف في محافظات عدن ولحج والضالع وتعز وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت ومأرب.