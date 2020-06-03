شكرا لبحثكم عن خبر القبض على قاتل أبويه وأشقائه وجيرانه في تعز "صور" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



ألقت السلطات الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز القبض على المدعو علي عبدالمغني الحميدي والذي أطلق النار مساء أمس الاثنين على عدد من أفراد أسرته وجيرانه وأرداهم قتلى.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن قوة أمنية حاصرت دكانًا كان يختبئ فيه القاتل بمنطقة الزوحة في شرعب السلام، وأصابته بطلقة رشاش واقتادته إلى السجن.

وقالت المصادر إن المدعو علي الحميدي كان قد أقدم مساء أمس على إطلاق الرصاص على والده عبدالمغني فرحان الحميدي ووالدته وأخوه الصغير وأخته وزوجة جارهم وأرداهم قتلى على الفور، وأصاب شقيقتيه وثلاثة من جيرانه إصابات خطيرة.

ولم يصدر عن السلطات الأمنية في المنطقة أي تصريح يوضح نتيجة التحقيقات الأولية عن دوافع ارتكاب الجريمة، فيما قالت المصادر لـ"يمن برس" إن القاتل يعاني من اضطرابات نفسية واعتقاد بالسحر والجن وأن مشكلات عائلية خاصة فاقمت الكارثة.

Advertisements

يذكر أن جرائم القتل تزايدت في مديرية شرعب السلام إحدى مديريات ريف محافظة تعز الشمالية، في ظل ضعف الأداء الأمني الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي منذ أكثر من 5 سنوات.