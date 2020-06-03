شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تضيف اجراءات جديدة تشمل القطاعات الخاصة الحكومية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التطهير والتعقيم المستمر للطائرات شاملة المقاعد وأحزمة الأمان وخزائن الحقائب ودورات المياه وإلزام الموظفين بإرتداء الكمامات. وقد سمحت للعوائل بالجلوس سوياً بالطائرة من الداخل ولكن مع حجز المقاعد مسبقاً وحذرت من التجمع فى المطاعم وصالات المطار وأغلقت أيضاً أماكن الصلاة . Advertisements وفيما يخص الفنادق قد ألزمت الموظفين بإرتداء الكمامات فى أماكن الإستقبال وأثناء دخول غرف النزلاء. ووجهت الفنادق إلى غلق صالات التمارين وصيانة أجهزة التهوية وتنظيف الفلاتر بشكل مستمر. وذلك يأتى ضمن جهود المملكة فى الحد من إنتشار الوباء والحفاظ على سلامة مواطنيها.

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