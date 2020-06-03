شكرا لقرائتكم خبر عن أول بشرى من الصحة العالمية بشأن ترجع وباء كورونا اروبياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن جائحة كورونا التي حصدت أرواح 370 ألف شخص حول العالم، تراجعت بشكل ملحوظ في "أوروبا"، باستثناء بؤر التفشي القوية شرقا.

وأوضحت المنظمة العالمية أن معدلات الإصابة التي تسجل يوميا بمرض كوفيد-19 آخذة في الانخفاض بشكل مطرد في مناطق غرب أوروبا دون المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة للمرض في روسيا وأوروبا الشرقية.

كما قالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في إفادة صحافية "نشهد تراجعا مطردا (في عدد الحالات) في غرب أوروبا في الوقت الحالي. ورغم أنه لا يحدث بوتيرة سريعة إلا أنه مطرد في الحالات الجديدة التي يجري تسجيلها يوميا، أي أن عدد الحالات الجديدة لا يزال كبيرا، لكنه آخذ في التناقص باستثناء روسيا وأوروبا الشرقية حيث لا نزال نشهد ارتفاعا هناك".