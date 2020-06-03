شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تسجل أكبر حصيلة يومية لعدد المصابين بكورونا منذ ظهوره في البلاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا، مساء الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة مؤكدة مخبرياً بفيروس كورونا المستجد. Advertisements وتوزعت الحالات على تعز بـ (11) حالة بينها حالتا وفاة وعدن (26) حالة و (2) في شبوة و (3) في الضالع و (2)في لحج بينها حالة وفاة و (1) في أبين. كما أعلنت تسجيل حالتي شفاء لحالتي إصابة مسجلة مسبقاً في محافظة تعز. وبهذا الاعلان يرتفع الإجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن إلى (399) حالة بينها (87) وفاة و (15) تعافي.

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