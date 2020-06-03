شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تسجل أكبر حصيلة يومية لعدد المصابين بكورونا منذ ظهوره في البلاد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا، مساء الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة مؤكدة مخبرياً بفيروس كورونا المستجد.
وتوزعت الحالات على تعز بـ (11) حالة بينها حالتا وفاة وعدن (26) حالة و (2) في شبوة و (3) في الضالع و (2)في لحج بينها حالة وفاة و (1) في أبين.
كما أعلنت تسجيل حالتي شفاء لحالتي إصابة مسجلة مسبقاً في محافظة تعز.
وبهذا الاعلان يرتفع الإجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن إلى (399) حالة بينها (87) وفاة و (15) تعافي.
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