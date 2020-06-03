شكرا لبحثكم عن خبر طلب المساعدة من الحوثيين وأشار إلى إصابته بكورونا.. أخر تغريدة للصحفي ”أحمد الحبيشي” قبل وفاته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت أخر تغريدة للصحفي الموالي لجماعة الحوثي أحمد الحبيشي قبل وفاته عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحبيشي أنه يعاني من أعراض هي أعراض مؤكدة لفيروس كورونا "أعاني من حمى حادة ومتقطعة ، وسعال جاف وحاد ، وصعوبة في التنفس"

وأكد الحبيشي أنه عمل لنفسه حجرا منزليا "رغم أنني فرضت على نفسي حجرا منزليا"

وطالب الحبيشي في أخر تغريدة له المساعدة من ميليشيا الحوثي للتدخل السريع في علاج حالته.

وقال الحبيشي "ارجو ابلاغ الصديق الدكتور وهاج المقطري"قيادي حوثي" بحالتي وتقديم النصح ، لأني محظور مجددا من الفيس بوك بعد حظر سابق دام ٤٥ يوما"

وقد توفي الصحفي اليمني الموالي للحوثيين احمد الحبيشي مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية "للمشهد اليمني " ان الحبيشي توفي اثر اصابتة بفيروس كورونا .

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