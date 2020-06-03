غوتيريش: هذا ما يحتاجه اليمن حتى نهاية العام !

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يزيد بن سلمان - شبوة -

أغلقت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، 4 مستشفيات في العاصمة صنعاء تحت مبرر عدم التزامها باستقبال حالات مرضية مشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، عن مدير مكتب الصحة في صنعاء مطهر المروني، قوله ، إن تلك المستشفيات "خالفت توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة (تتبعان الحوثي)".

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وأضاف المروني أن المستشفيات الأربعة "ترفض استقبال الحالات المرضية المشتبهة إصابتها بكورونا"، أنها "لم تخصص كذلك أقسام عزل صحي، ولم تلتزم بشروط مكافحة العدوى".

ومنذ عشرة أبريل الماضي وحتى مساء الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المعلنة من قبل الحكومة الشرعية 354 حالة، بينها 84 وفاة، و14 متعافيا، فيما مليشيا الحوثي لم تعلن سوى عن 4 حالات فقط، وسط تكتم إعلام عن عدد الحالات