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تسجيل رقما قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، قبل قليل، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بالوباء في اليمن منذ تفشيه في البلاد وحتى مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية- على تويتر- إنها سجلت (45) حالة إصابة جديدة بكورونا و(3) وفيات جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

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وأوضحت اللجنة أنها سجلت حالتي إصابة جديدة في شبوة و(11) إصابة جديدة في تعز بينها حالتا وفاة، كما سجلت (3) إصابات في الضالع و(26) إصابة في عدن وإصابة واحدة في أبين، فيما سجلت حالتي إصابة جديدة في لحج منها حالة وفاة.

وبحسب اللجنة، فقد سجلت شفاء لحالتي إصابة مسجلة مسبقاً في تعز.

وبهذا فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن إلى (399) حالة بينها (87) وفاة و(15) تعافي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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