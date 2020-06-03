شكرا لبحثكم عن خبر تسجيل رقما قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، قبل قليل، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بالوباء في اليمن منذ تفشيه في البلاد وحتى مساء اليوم الثلاثاء.
وقالت اللجنة في نشرتها اليومية- على تويتر- إنها سجلت (45) حالة إصابة جديدة بكورونا و(3) وفيات جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وأوضحت اللجنة أنها سجلت حالتي إصابة جديدة في شبوة و(11) إصابة جديدة في تعز بينها حالتا وفاة، كما سجلت (3) إصابات في الضالع و(26) إصابة في عدن وإصابة واحدة في أبين، فيما سجلت حالتي إصابة جديدة في لحج منها حالة وفاة.
وبحسب اللجنة، فقد سجلت شفاء لحالتي إصابة مسجلة مسبقاً في تعز.
وبهذا فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن إلى (399) حالة بينها (87) وفاة و(15) تعافي.
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