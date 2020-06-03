شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الصحفي الموالي للحوثيين ” احمد الحبيشي ” بفيروس كورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الصحفي اليمني الموالي للحوثيين احمد الحبيشي مساء اليوم في صنعاء . وقالت مصادر محلية "للمشهد اليمني " ان الحبيشي توفي اثر اصابتة بفيروس كورونا . Advertisements وكان الحبيشي قد نشر تغريدة في حسابة بتويتر طالب فيها بمساعدته اثر تعرضه لحمى حادة وسعال جاف. والحبيشي شغل منصب نقيب الصحفيين اليمنيين في فتره من حياته . كما يشغل حاليا رئيس المركز الاعلامي لحزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء ومستشارا إعلاميا لرئيس مايسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين

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