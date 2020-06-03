شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تكشف عن المبلغ الذي حصل عليه اليمن خلال مؤتمر المانحين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الأمم المتحدة عن المبلغ الذي تعهد به المانحين الدوليين كمساعدات لليمن خلال مؤتمر المانحين لليمن 2020. ونقلت وكالة رويترز عن مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة قوله خلال مؤتمر مانحين لمساعدة اليمن إن المانحين الدوليين تعهدوا يوم الثلاثاء بتقديم 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن. وأعلنت اليابان تبرعها بمبلغ 41.1 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة في اليمن ضمن مؤتمر المانحين الذي دعت اليه السعودية.

كما أعلنت المانيا عن تبرعها بمبلغ 70 مليون يورو لدعم اليمن . Advertisements من جانبها أعلنت كندا عن تقديم 40 مليون دولار كمساعدة للحكومة اليمنية عبر المؤسسات الأممية. وقدمت بريطانيا 160 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن في مؤتمر الرياض وأعلنت السويد تبرعها بـ 30 مليون دولار لدعم اليمن أيضا وتعهدت روسيا بتقديم 4 ملايين دولار كمساعدات انسانية لليمن. واستضافت السعودية مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة في جمع 2.4 مليار دولار لمعالجة أوجه النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن.

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