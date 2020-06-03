شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تدهس سيارة وتصيب 7 مواطنين بأحد أطقمها في ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دهس طقم حوثي، أمس الاثنين، سيارة مواطن في خط الحسينية بمحافظة ذمار، ما تسبب بإصابة سبعة مواطنين، بعضهم في حالة حرجة.

وبحسب وكالة خبر فإن طقما حوثيا قام بدهس سيارة مواطن من نوع فيتارا، أثناء ما كان ماراً بسرعة جنونية في خط الحسينية وباتجاه معاكس على الطريق المخصصة لهم.

وأضافت الوكالة إن الطقم الحوثي ارتطم بسيارة المواطن "عصام الهندي" بالقرب من محطة الزعبلي، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين كانوا على متنها، 3 منهم في حالة في خطرة.

وأوضحت الوكالة أن السائق وعمه وراكب آخر وصفت حالتهم بالحرجة، فيما تعرض الأخرون لإصابة طفيفة، بالإضافة إلى تضرر السيارة.