شكرا لبحثكم عن خبر بشرى سارة لليمنيين المتواجدين في منفذ الوديعة ... إعلان هام من السفارة اليمنية بالرياض والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد موقع سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض بأنه سيتم إجراء فحوصات كورونا مجانا لليمنيين المتواجدين في منفذ الوديعة.

و أكد السفير شائع محسن الزنداني بأنه وبناء على توجيهات معالي وزير الخارجية ومتابعةالسفير العياشي القنصل بجدة بشأن المعالجة العاجلة لوضع المسافرين في منفذ شرورة (950 شخص) تم التوصل الى معالجة استثنائية لوضعهم

وبحسب الموقع قد تم الاتفاق مع معالي مدير مستشفى شرورة العام على ان تجري العملية بصورة منتظمة حتى يستفيد منها الاخوة المتواجدين هناك وعدم توجه الاخوة اليمنيين من بقية المناطق الى شرورة وسيتم ابلاغ المتواجدين هناك بآلية إجراء الفحوصات بمعدل 150- 200 شخص يوميا اعتبارا من مساء اليوم

وأفاد القنصل العام السفير علي العياشي بأنه ومن خلال التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة في المملكة بمحافظة شرورة بمنطقة نجران ومدير منفذ الوديعة البري تم التوصل الى معالجة استثنائية للعدد المتواجد حاليا هناك شريطة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة PCR مجانا بمستشفى شرورة العام