شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : موقف محرج لوزيرة إماراتية .. أمام مؤتمر المانحين لليمن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي لموقف طريف ومحرج أثناء إلقاء كلمتها "عن بُعد" أمام مؤتمر المانحين لليمن، عندما اقتحم طفل من عائلتها الشاشة.

ونشرت وسائل اعلام فيديو للوزيرة الإماراتية وعلقت عليه، "لقطة طريفة لوزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي أثناء إلقاء كلمتها "عن بُعد" أمام مؤتمر المانحين لليمن، حيث قاطعها طفل من عائلتها".

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وتستضيف الأمم المتحدة والسعودية اليوم مؤتمرا للمانحين لليمن بهدف جمع الأموال التي تكفي لمنع انهيار أكبر عمليات مساعدات على مستوى العالم.

وستستخدم تقنية الفيديو في المؤتمر الذي يعقد في الرياض بهدف جمع نحو 2.4 مليار دولارلصالح اليمن الذي يعاني من سنوات من الصراع المسلح بجانب انتشار فيروس كورونا. وبحسب "رويترز"، فإن 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.

وحذر مسؤولون أمميون من أن معظم وكالات الإغاثة العاملة في اليمن ستفلس في غضون أسابيع، ما يهدد حياة الكثير من سكان البلاد التي تعاني بالفعل من انهيار المنظومة الصحية.

وفي وقت سابق، قالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أن مؤتمر المانحين لليمن 2020 الافتراضي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، يأتي في إطار النهج الذي تقوم به المملكة في حشد المساعدات الإنسانية والتنموية العالمية إلى اليمن وشعبه الشقيق.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكدت أن دولة الإمارات تدعم جميع المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني، وفي جميع المحافل الدولية التي تدعم مسيرة التنمية في اليمن.