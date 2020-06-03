شكرا لمتابعة خبر عن الجيش والقبائل .. يحررون مواقع جديدة بين مأرب والجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية، امس الثلاثاء، أن قوات الجيش اليمني ورجال القبائل، تمكنوا من تحرير مواقع جديدة وتكبيد جماعة الحوثي خسائر فادحة شرقي محافظة الجوف.

وذكرت المصادر إن قوات الجيش ورجال القبائل شنوا هجوما مباغتا على مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثي بين محافظتي مأرب والجوف.

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وأكدت المصادر تطهير مواقع الدحيضة والنضود شرق منطقة اللبنات عقب مواجهات شهدت مصرع وجرح أعداد من الحوثيين علاوة على وقوع عناصر في الأسر، واستشهاد أربعة من رجال قبائل مأرب.

و الخميس الماضي، تمكنت أبطال الجيش المسنودين بالقبائل، من تحرير عدة مواقع جديدة شرقي مدينة الحزم، بعد ان خاضوا معركة ضارية ضد جماعة الحوثي، تمكنوا خلالها من اغتنام آليات عسكرية وايقاع العشرات من الاسرى والقتلى بصفوف الحوثيون.

وأشارت المصادر إلى إن الجيش ورجال القبائل تمكنوا من صد هجوم شنته مجاميع حوثية شرقي مديرية الحزم وتنفيذ هجوم مضاد جنوبي غرب معسكر اللبنات.

وبينت المصادر بأن المواجهات العنيفة استمرت لساعات على مساحات صحراوية شاسعة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة انتهت بتحرير عدد من المواقع الهامة في منطقة الجدافر.

وتواصل جماعة الحوثي تصعيدها العسكري وخروقاتها المستمرة بكافة جبهات القتال مع قوات الجيش.