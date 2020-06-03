شكرا لمتابعة خبر عن السفارة اليمنية في الرياض .. تزف خبر سار لليمنيين للعائدين بمنفذ الوديعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سفارة اليمن في السعودية، امس الثلاثاء، إجراء معالجة استثنائية لوضع 950 يمني يتواجدون في منفذ شرورة، وتقديم فحص كورونا لهم مجاناً.

وقالت السفارة عبر صفحتها في فيسبوك إن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات من وزير الخارجية؛ بالمعالجة العاجلة لوضع اليمنيين المسافرين المتواجدين حاليا في منفذ الشروة والذي يبلغ عددهم 950 شخصا تقريباً.

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وأفاد القنصل العام بجدة علي العياشي بأنه ومن خلال التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة في السعودية، تم التوصل إلى معالجة استثنائية للعدد المتواجد حاليا هناك، عبر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة (PCR) لهم مجاناً.

وأوضح أنه تم التنسيق مع مدير مستشفى الشرورة العام والاتفاق على أن تجري العملية بصورة منتظمة حتى يستفيد منها المسافرون اليمنيون المتواجدين هناك، منوهاً على اليمنيين في المناطق الأخرى إلى عدم التوجه إلى منطقة الشرورة، كون الفحوصات للمتواجدين في المنفذ فقط.

وقال أنه سيتم إبلاغ المسافرين المتواجدين هناك بالآلية التي سيجري اتباعها لإجراء الفحوصات بمعدل 150- 200 شخص باليوم اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء.

وكان عشرات المسافرين اليمنيين قد اشتكوا في وقت سابق من فرض رسوم باهظة لفحص الفيروس تصل إلى 1300 ريال سعودي (أكثر من 200 ألف ريال يمني) للشخص الواحد، وهو ما تسبب بسخط واسع، شكلت على إثره سفارة اليمن بالسعودية لجنة للتحقيق في الواقعة.