وفاة قائد عسكري كبير تابع للحكومة الشرعية

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي اليوم الثلاثاء قائد اللواء 119 مشاة بمحافظة أبين سابقا العميد الركن الحمزة الجعدني . وبحسب مصادر مقربة فقد توفي العميد الركن الحمزة علي الجعدني في العاصمة عدن متأثرا باصابته بالاوبئة والحميات المنتشرة في المدينة. وينتمي العميد ركن الحمزة الجعدني إلى محافظة أبين وكان قائما بأعمال قائد اللواء 119 مشاة .

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