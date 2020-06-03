شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تزعم مجددا إنتاج 19 صنف علاجي متعلق بـ”كورونا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت سلطات مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بأنها بدأت بإنتاج 19 صنف علاجي متعلق بفيروس كورونا.

وذكر محمد المداني، المعين من المليشيا رئيسا للهيئة العليا للأدوية، لوكالة "سبأ " بنسختها الحوثية، أن الهيئة جهزت قائمة تحتوي على 19 صنفاً من الادوية المتعلقة بكورونا بما فيها فيتامين سي وغيرها ليتم انتاجها محلياً بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

يأتي ذلك بعد زعم وزير الصحة العامة والسكان بحكومة المليشيا غير المعترف بها، طه المتوكل، مطلع الأسبوع الجاري، بوجود ابحاث لايجاد دواء يمني جديد لـ"كورونا"؛ على إثر مزاعم سابقة للدكتور محمد الزنداني، و محمد الظمين، بشأن اكتشافهم علاج للفيروس الذي يحصد أرواح عشرات اليمنيين، فيما ادويتهم لم تنقذ أقرب الناس إليهم.

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