شكرا لبحثكم عن خبر ”الصحة العالمية” تؤكد انتشار ”كورونا” في اليمن بصورة سريعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، على أن وباء كورونا "كوفيد ـ 19" ينتشر في اليمن بصمت وبصورة سريعة.

وذكرت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر " تويتر "، أنه "على خلاف الإصابات والجروح الناجمة عن الحرب، ينتشر وباء "كورونا" بصمت وبصورة سريعة في اليمن.

وكان تقرير حديث لمنسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، قال أن الحالات المتوفية بعيدا على المستشفيات والتي توقعتها بالمئات، نتيجة انتشار حالة الخوف من وصمة العار، ونقص الإمدادات المخبرية، وطواقم الاستجابة السريعة.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، عن إصابة (354) حالة بفيروس كورونا، بينها (84) وفاة و(14) تعافي، حتى مساء أمس الاثنين.

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