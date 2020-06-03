شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات قضائية بشأن عقود الزواج في محافظة حضرموت ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي محمد سبتي اليوم تعميم بشأن اجراءات عقود الزوج في ظل انتشار وباء كورونا.

وشدد التعميم على اجراء عقود الزواج في مكاتب الامناء او المحكمة او البيوت وبحضور لا يزيد عن ١٥ شخص مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن التعميم الموجه لرؤساء المحاكم الابتدائية واقلام التوثيق وامناء التوثيق بوادي وصحراء حضرموت، أكد عدم اجراء عقود زواج الابعد اخذ تعهد مكتوب امام ادارة الامن بالمديرية او عاقل الحارة بالتقييد بالضوابط المقرة من اللجنة الطبية العليا بالمحافظة لمكافحة فيروس كورونا.