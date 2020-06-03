شكرا لمتابعة خبر عن اليمن : بأعلى حصيلة يومية للإصابات لتحديث اليومي لفيروس كورونا عربيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، امس الثلاثاء، تسجيل (45) حالة إصابة جديدة بكورونا و(3) وفيات جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية سجلتها اللجنة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وأوضحت اللجنة أنها سجلت حالتي إصابة جديدة في شبوة و(11) إصابة جديدة في تعز بينها حالتا وفاة، كما سجلت (3) إصابات في الضالع و(26) إصابة في عدن وإصابة واحدة في أبين، فيما سجلت حالتي إصابة جديدة في لحج منها حالة وفاة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وبحسب اللجنة، فقد سجلت شفاء لحالتي إصابة مسجلة مسبقاً في تعز، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن إلى (399) حالة بينها (87) وفاة و(15) تعافي، وهذه الحصيلة لا تشمل المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي التي ترفض الإفصاح عن عدد الإصابات والوفيات بكورونا.

وعربيا، تجاوز عدد الإصابات المُعلنة بفيروس كورونا حتى الثلاثاء، 299 ألفاً و810 إصابات (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّلت من بينها أكثر من 3812 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 166 ألفا.

وتتصدر السعودية المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ89011 مصاباً، توفي منهم 549، وتعافى 65790، تليها قطر التي أحصت إصابة 60259 شخصاً، ووفاة 43، وتعافي 36036 شخصاً، ثم الإمارات التي سجّلت 35788 مصاباً، توفي منهم 269 وتعافى 18726، وسجلت الكويت 28649 إصابة، و226 وفاة، وتعافي 14281 شخصاً. وتتصدر مصر عدد الوفيات عربياً بـ1005 وفيات من بين 26384 مصاباً، فضلاً عن تعافي 6447 شخصاً، وسجلت سلطنة عُمان 12799 إصابة، و59 وفاة، وتعافي 2812 شخصاً. وأكدت البحرين تسجيل 12229 إصابة، و19 وفاة، وتعافي 7397 شخصاً، وأعلنت الجزائر عن تسجيل 9513 إصابة، من بينها 661 وفاة، وتعافي 5894 شخصاً.

وأحصى المغرب 7859 إصابات، و205 وفيات، وتعافي 6291 شخصاً، وبلغ عدد الإصابات في العراق 7387، من بينها 235 وفاة، فضلاً عن تعافي 3508 شخصاً، وسجل السودان 5173 إصابة، و298 وفاة، وتعافي 1522 شخصاً، وأكدت جيبوتي تسجيل 3779 إصابة، و25 وفاة وتعافي 1607 شخصاً، ورصد الصومال 2089 إصابة، و79 وفاة، وتعافي 361 شخصاً.

وسجل لبنان 1242 إصابة، و27 وفاة، وتعافي 719 شخصاً، وأعلنت تونس تسجيل 1086 إصابة و48 وفاة وتعافي 965 شخصاً، فيما أحصى الأردن 746 إصابة، و9 وفيات، وتعافي 535 شخصاً، وأكدت فلسطين تسجيل 630 إصابة و4 وفيات، وتعافي 527 شخصاً، وأعلنت موريتانيا 588 إصابة، و23 وفاة وتعافي 27 شخصاً.

وأكدت ليبيا تسجيل 168 إصابة، و5 وفيات، وتعافي 52 شخصاً، وسجلت سورية 123 إصابة، منها 6 وفيات، وتعافي 50 شخصاً، فيما أعلنت جزر القمر 106 إصابات بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، وتعافي 26 مصاباً.وتخطّى عدد المصابين بالجائحة حول العالم 6.383.825 ملايين، توفي منهم أكثر من 377 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 2.92 مليون متعاف.