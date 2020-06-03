شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة اللبنانية "قمر" تستعرض مفاتنها بفيديو فاضح للغاية وتكشف عن مناطق حساسة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، تسببت به الفنانة اللبنانية “قمر” بعد نشرها مقطع فيديو وصف بأنه “جريء للغاية”، تقوم فيه الفنانة اللبنانية باستعراض أنوثتها مرتدية “البكيني” في حمام السباحة داخل منزلها.

ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع الفيديو في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وعلقت عليه بكلمات أغنية “تحيرك” التي يغنيها الفنان المصري “عمرودياب”.

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وقالت: “تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشوا تاني، منورة وسكرة توديك دنيا تانية، تلفها وتيجي في ثواني دي بالنسبالي جنة اتفتح بابها”.

وتسببت الفنانة اللبنانية “قمر” بموجة من الجدل عقب قيامها بنشر الفيديو، الذي صوّرها بملابس فاضحة في ظل حظر التجول المنزلي، تخوفاً من وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

فيما اتهمها البعض بإثارة الغرائز باستعراض جسدها بحركاتها المثيرة.

وولدت الفنانة اللبنانية “قمر الطحش” المعروفة باسمها الفني “قمر”، في مدينة طرابلس اللبنانية لأسرة مسلمة، واشتهرت بجمالها بعيد إطلاق أغنيتها الأولى “ناره بتحرقني”، حتى أطلقت ألبومها الأول “حلوة”، كما لعبت أيضاً دور البطولة في الفيلم المصري “حصل” خير.

وتضج بين كل حين وآخر مواقع التواصل الاجتماعي بأحداث تخص الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل والتي تتعمد المتاجرة بجسدها وإبراز مفاتنها لجذب المتابعين بأسلوب رخيص.

هذا ونعتذر عن نشر الفيديو كليب مراعاة لمتابعينا الأجلاء نظرا لما يحتويه من مشاهد خادشة تتنافى مع الذوق العام وآدابه.