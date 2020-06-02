شكرا لبحثكم عن خبر آخر صورة للشاب الشرعبي الذي قتل اسرته واثنين من العسكر ومازال محاصر والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اول صورة للشخص الذي ارتكب الجريمة البشعة في شرعب قرية الزوحه والذي قتل ابوه وامه و٢ اخوات له وحاصروه في بيته وقتل اثنين عسكر واثنين من جيرانه وما زال محاصر الى الان

طبعا تبدو على الولد ملامح تنظيم القاعده فأين تلقى تدريباته ومالسبب الذي جعله يرى في ابيه وامه انهم اعداء فيقتلهم.

للعلم حصلت نفس الحكايه في المملكه قبل سنوات لشابين ممن انظمو للقاعدة وايدو البغدادي فقتلو امهم شر قتله لانها نصحتهم وحصلت قصص كثيره مشابهه

هذا الولد الان شاهر سلاحه ولا بد انه يصيح الله اكبر الله اكبر وبعتبر هذا عملا جهاديا إن صح انه تابع لهذا التنظيم.

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