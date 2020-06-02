أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020 وهي كالتالي :

اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي في عدن https://www.elyamnelaraby.com/483575/ جريمة مروعة.. أب يقتل طفلتيه في فرع العدين غرب إب https://www.elyamnelaraby.com/483577/ صد هجوم حوثي عنيف في "بتار" بالضالع وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/483582/ أول تعليق من هاني بن بريك على اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي https://www.elyamnelaraby.com/483597/ وزير في الشرعية يدين إغتيال الزميل المصور نبيل القعيطي https://www.elyamnelaraby.com/483602/ إغتيال القعيطي يشعل المطالب بتنفيذ حملات أمنية عاجلة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/483614/ (وثيقة)..الكشف عن مخطط لاغتيال محافظ حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/483623/ مارك لوكوك يتهم الحوثيين بإعاقة عمل موظفي الإغاثة في اليمن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/483634/ المملكة السعودية تتبرع بـ500 مليون دولار لمساعدة اليمن https://www.elyamnelaraby.com/483635/ الإمارات : لا ندخر جهداً في تقديم أي دعم لليمن لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483637 شاهد .. لقطة طريفة لوزيرة الدولة الإماراتية خلال مؤتمر المانحين https://www.elyamnelaraby.com/483639/ الزياني: الحوثيون يرفضون مشاركة المجتمع الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483654/ بريطانيا تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني https://www.elyamnelaraby.com/483662/ الإنتقالي الجنوبي ينعي نبيل القعيطي ويدعو لإجراء تحقيق شفاف يكشف خيوط الجريمة https://www.elyamnelaraby.com/483665 مصر تعلن رفضها القاطع لاستغلال أراضي اليمن لتهديد أمن السعودية والدول العربية بشكل عام https://www.elyamnelaraby.com/483668/ البرلمان يشكل لجنة للتحقيق في مخالفة تحصيل رسوم فحص كورونا بالوديعة https://www.elyamnelaraby.com/483672/

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