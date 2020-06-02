شكرا لمتابعة خبر عن بيان عاجل للمجلس الانتقالي .. بشان اغتيال الصحفي القعيطي ويوجه دعوة طارئة وهذا ماورد فية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الانتقالي الجنوبي ينعي #نبيل_القعيطي ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين للمساهمة بالتحقيق "بيان"

نعى المجلس الانتقالي الجنوبي، استشهاد المصور الحربي العالمي نبيل حسن القعيطي، في عملية إرهابية غادرة ظهر الثلاثاء أمام منزله في مديرية دار سعد بالعاصمة عدن.

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وقال المجلس، في بيان نعي، اطلع عليه "يمن الغد": عُرف المصور الحربي العالمي نبيل القعيطي الحائز على جائزة روري بيك لأشجع مصور حرب مستقل في العالم لعام 2015، بكونه واحداً من أكثر مصوري الحرب حول العالم جرأة وشجاعة، في تصوير الحروب وتوثيقها من وسط لهيب النار، وفي الخطوط الأمامية للمواجهات".

وأضاف: كما عرف مؤخرا بكونه المصور الحربي الأبرز الذي فضح بالصوت والصورة، الجرائم والاعتداءات التي قامت بها مليشيات حزب الاصلاح (إخوان اليمن) الغازية لمحافظة أبين.

وتابع :"كما كان لكاميرته دورها في إماطة اللثام عن الهزائم والانكسارات التي تلقتها هذه المليشيات المتحالفة مع تنظيمي القاعدة وداعش، على أيدي أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية الباسلة في مختلف الجبهات وهو ما أوجعها فدفعها لشن حملة تهديد وتحريض واسعة ضده".

واعتبر المجلس الانتقالي استشهاد المصور نبيل القعيطي، "يكشف ضيق قوى الإرهاب والتطرف والعدوان التي تخوض حربا مفتوحة على شعبنا، من الكلمة والصورة التي تفضح جرائمها وإرهابها، وتكشف زيف ادعاءات إعلامها المعتمد على تزييف الكلمة والصورة ولي عنق الحقيقة".

وقال البيان انه وكما فضح الشهيد البطل نبيل القعيطي كذب وجرائم قوى الاحتلال والتنظيمات المتطرفة المتحالفة معه حياً، فإنه وباستشهاده قد كشف علاقتها الأكيدة بجرائم الإرهاب، وبأنها هي من رعت ودعمت كل أعمال العنف والاغتيالات التي استهدفت وما زالت تستهدف الشرفاء والأبطال والمخلصين من أبناء شعبنا.

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى المساهمة في إجراء تحقيق شفاف يكشف خيوط هذه الجريمة ومن يقف خلفها ويقدم مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وتقدم الانتقالي الجنوبي، بخالص العزاء والمواساة الصادقة إلى أسرة الشهيد وأطفاله ومحبيه وزملائه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.