شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : البرلمان يشكل لجنة تحقيق بشان ابتزاز المسافرين في منفذ الوديعة (وثيقة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق الكامل بشأن ما حدث لليمنيين في منفذ الوديعة من مخالفات متعلقة بتحصيل رسوم فحص وباء كورونا “PCR” وما اتخذ من إجراءات لإيقافها.

وتكونت اللجنة التي أصدر رئيس المجلس، الشيخ، سلطان البركاني، قراراً بتشكيلها، من

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– عبدالرزاق الهجري – رئيسا

– د.صالح باعشر – مقررا

– عبدالخالق البركاني – عضوا

– د.مهدي عبدالسلام – عضوا

– جعبل طعميان- عضوا

– عبدالله شرف النعماني – عضوا

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في جميع الملابسات التي حدثت والتحقيق مع المتورطين فيها وكل من له علاقة بما حدث، والبحث مع الجهات الحكومية على البديل العاجل لمختبر الفارابي وبسعر مناسب، والرفع بتقرير نتائجها التي توصلت اليها وبصورة عاجلة .