شكرا لمتابعة خبر عن طيران اليمنية : ينفي تأجيل رحلات اعادة العالقين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت الخطوط الجوية اليمنية الاخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بشأن تأجيل رحلات إعادة العالقين من مصر والهند.

وأكدت "اليمنية" ان تلك الاخبار لا تمت للحقيقة بصلة وغير صحيحة ولا تتعدى كونها شائعات مغرضة تريد من ورائها اثارة البلبلة.

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وأوضحت الخطوط الجوية اليمنية أن رحلات طيرانها مرتبط بالتصاريح لنقل العالقين من الخارج . حيث بدأت رحلاتها الى عمان لاجلاء العالقين وسترسل جدول رحلاتها للقاهرة ومومباي وعمان للموافقة.

وأكدت "اليمنية" أنها لن تتأخر ثانية واحدة لنقل العالقين من الخارج.. كما حصل في الرحلة السابقة في 28 مايو 2020 والتي نجحت "اليمنية" في نقل 152 عالقا في المملكة الأردنية واعادتهم الى مطار سيئون.

واشارت اليمنية إلى أن هناك ترتيبات خاصة في القاهرة لتسيير رحلتين في اليوم الواحد.. ومن المتوقع ان يتم نقل 300 مسافر من العالقين في القاهرة خلال هذا الاسبوع وفقا لتصريحات السفارة اليمنية في القاهرة.

واوضحت اليمنية انها تنتظر الاجراءات الصحية المتعلقة بشهادة الفحص الطبية لفيروس كورونا ومن ثم تشغيل الرحلات.