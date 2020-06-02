شكرا لمتابعة خبر عن طائرة عسكرية سعودية .. تقوم برحلة خاصة من المهرة إلى محافظة سقطرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، أن طائرة عسكرية سعودية سيرت رحلة خاصة من مدينة الغيضة إلى محافظة أرخبيل سقطرى.

وذكر المركز الإعلامي للمحافظة، أن قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في المهرة، سيرت رحلة خاصة من مطار الغيضة الدولي إلى محافظة أرخبيل سقطرى، وعلى متنها (19) شخصاً من أبناء الأرخبيل الذين تعطل بهم القارب المنار في عرض البحر وتم إنقاذهم بعد أسبوعين من فقدان التواصل معهم وعودتهم إلى مدينة الغيضة.

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وأكد قائد قوات التحالف بالمحافظة، العميد ركن أحمد القرشي، أن قوات التحالف بالمهرة على استعداد لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لأبناء المهرة وسقطرى على حد سواء وفي أي وقت.

وقدم القرشي عدد من الهدايا للمسافرين من أبناء سقطرى كتعبير عن الاهتمام والإخوّة والاحترام المتبادل.

ويأتي تسيير الرحلة الجوية عبر الطيران العسكري السعودي تلبية لنداء الواجب من قبل قوات التحالف وتتويجاً للجهود التي بذلها محافظ المحافظة، محمد علي ياسر، بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف بشأن ضرورة نقل أبناء سقطرى العالقين إلى محافظتهم بعد أن تقطعت بهم السبل وتعطل قاربهم في عرض البحر وعودتهم سالمين غانمين، ونتيجة لصعوبة سفرهم بحراً في ظل الأنواء المناخية الصعبة وهيجان البحر.