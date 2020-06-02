شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمنية : تعلن أن الحوثيون و المجلس الانتقالي وضعوا اليمن في مهب أزمة غير مسبوقة وتكشف عن مصير المرتبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن اليمن في مهب أزمة غير مسبوقة بسبب إنقلاب الحوثي والأوضاع في عدن؛ في إشارة إلى تمرد مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد عبدالملك، في كلمته أمام مؤتمر المانحين الافتراضي المنعقد بالرياض، تابعها المشهد اليمني ، على أن الأوضاع تزداد صعوبة في اليمن .

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وأوضح بأن الحكومة اليمنية وضعت خطة لدفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين، لكن نهب الحوثيين لمبلغ 35 مليار ريال يمني حال دون ذلك.

ولفت الى الفساد والتلاعب الذي تمارسه المليشيا الحوثية على منظمات الإغاثة الدولية.

ونوه بأن معركة اليمنيين اليوم هي معركة البقاء خصوصاً مع انتشار وباء كورونا.

ويشارك في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 126 جهة منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية و 39 منظمة غير حكومية.