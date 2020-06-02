شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يزحفون من 4 اتجاهات في جبهات الحديدة .. وهكذا كانت النتائج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء امس الاثنين، مقتل وإصابة العديد من جماعة "الحوثيين"، في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على موقعها، أن "الحوثيين نفذوا زحفا واسعا من جهتي الجنوب والشرق باتجاه وادي ظمي والمزارع المطلة على حيس، ومن جهتي الشمال والغرب بإتجاه خط الخوخة حيس ووادي نخلة وبيت بيش".

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وأضافت أن "القوات المشتركة استدرجت عناصر الحوثيين وانقضت عليهم بشكل مفاجئ بالأسلحة المناسبة". وأكدت "تمكن القوات من كسر الزحف، ومقتل وجرح العشرات من الحوثيين".

من جهة اخرى اتهمت جماعة الحوثي التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة بـ "تنفيذ 1916 خرقا لوقف إطلاق النار".

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط التابعة للجماعة، إن "من بين الخروقات تحليق 16 طائرة حربية و71 طائرة تجسسية في أجواء مختلف مديريات الحديدة".

وأشار إلى أن "أكثر من 461 خرقا خلال مايو، بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 2433 صاروخا وقذيفة".