ارقام مخيفة بعدد المتوفين في العاصمة الموقتة عدن خلال شهر مايو فقط (احصائيات يومية)

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديريات العاصمة عدن وفيات بالجملة بسبب الحميات المنتشرة في عدن وايضا فيروس كورونا. وكشفت إحصائية من مصلحة الاحوال المدنية بعدن ارقام كبيرة للمتوفين خلال شهر مايو المنصرم وبلغ عدد الوفيات (1864) حالة وفاة شهدتها عدن خلال شهر مايو 2020م. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد تفاصيل الإحصائية كما جائت : 1مايو:27 2 مايو:12 3مايو:26 4مايو:32 5مايو:42 6مايو: 29 7مايو:65 8مايو:60 Advertisements 9مايو:55 10مايو:73 11مايو:56 12مايو:76 13 مايو: 70 14مايو:72 15مايو:80 16مايو: 86 17مايو:89 18مايو: 76 19 مايو:90 20 مايو: 77 21 مايو: 93 22 مايو:57 23مايو:82 24مايو:62 25مايو:53 26مايو:63 27مايو:52 28مايو:57 29مايو:40 30مايو:51 31مايو:61 _______ الاجمالي: 1864

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