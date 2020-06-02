شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صور صادمة لنجمة مسلسل باب الحارة الفنانة الجميلة "شمس الملا" وهي عارية بين احضان حبيبها.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت الساعات الاخيرة ضجة كبيرة بعد انتشار مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لشمس، ابنة المخرج السوري بسام الملا، مع حبيبها بملابس بحر كاشفة وجريئة.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور الفنانة السورية التي تظهر في احداها على البحر مرتدية “مايوه” من دون اكمام، وبدت كعادتها على راحتها من خلال حركاتها الجريئة والعفوية مع الشاب، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات الجارحة بسبب ملابسها وما تقوم به باستمرار.

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وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها شمس للهجوم والانتقاد بسبب صورها الجريئة، وسبق ان ردت على منتقديها برسالة قوية عبر حسابها على موقع فايسبوك، واكدت فيه أنها تمارس حريتها الشخصية ولا تعتدي على أحد ولا يحق لأحد محاسبتها، مؤكدة ان من ينزعج منها يحظرها عن صفحتها.

يذكر أن شمس شاركت في الجزء التاسع من مسلسل “باب الحارة” والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وقدمت فيه شخصية “صفا” الفتاة التي تهرب من الفرنسيين وتلجأ إلى حارة “الضبع”.shams bassam elmollaaa