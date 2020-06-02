شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 4 إكسسوارات في سيارتك تؤدي إلى الوفاة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتقد البعض ان إضافة الإكسسوارات فى سيارته تعطى بريقا ولمعانا واضافة جيدة تزيد من جمال السيارة، ولكن قد تكون سببا في أذى كبير لصاحبها، مما يؤدي لعواقب وخيمة على السيارة.

وخلال السطور القادمة نتعرف على 4 اكسسوارات من الممكن تركيبها بسيارتك ولكنها تشكل خطرا كبيرا يمكن ان يتسبب فى كارثة.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* صور صادمة لنجمة مسلسل باب الحارة الفنانة الجميلة "شمس الملا" وهي عارية بين احضان حبيبها.. شاهد

* قناة الجزيرة تنشر لقطات صادمة للملك سلمان بن عبدالعزيز وتضع الأسرة المالكة في موقف محرج.. شاهد

* محمد بن سلمان سيدفع نصف ثروته من اجل حذف هذا الفيديو من اليوتيوب.. شاهد

* هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم

* أول ظهور لزوجة “الملك سلمان” صاحبة الكلمة النافذة وأم محمد بن سلمان.. شاهد

* زوجة السلطان هيثم بن طارق تذهل جميع العمانيين وتقهر كل اميرات الخليج في اول ظهور لها.. شاهد

* هل تذكرون حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم الذي تم قتله العام الماضي.. شاهدو قصة ابنته العشرينية التي يجهلها جميع السعوديين.. "فيديو"

* ميريام فارس تنشر فيديو فاضح وهي تمارس تمريناتها الرياضية في المنزل.. شاهد

* ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

Advertisements

* ليس زوجها.. شاهد من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة نانسي عجرم في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

* “العشق الممنوع”.. فتاة متزوجة تنجب من طفل عمره 13 عامًا

* عاجـــل: من بيت الداء جاء الدواء.. الصين تعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا فاعليته 99 %

* “استسلمت له بسبب ضخامته”.. فنانة شهيرة تفاجيء الجميع باعتراف صادم

* 4 إكسسوارات في سيارتك تؤدي إلى الوفاة.. تعرف عليها

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

أولا : الاكصدامات الأمامية والخلفية :

يؤدي اكصدام الحماية الأمامي والخلفي " ديفندر الحماية " الذي يوضع علي الاكصدام في سيارات الـ 4X4 له دوراً هاماً كمصدات للسيارة، ولكنه قد يسبب كوارث عند وقوع حادث، ويلحق لضرر للركاب داخل السيارة، كما أنه يسبب خللاً في حساس الايرباج فيؤدي لفتحه عند أقل اصطدام

ثانيا : كتامة أو سكاتة حزام الأمان:

يتسبب فى العديد من السيارات الحديثة بإطلاق انذار شبه مستمر في حال عدم وضع حزام الأمان، وهو الأمر المزعج لكثير من السائقين، وبعضهم يلجأ لكتم الإنذار باستخدام سكاتة فيقوم بوضعها في حزام الامان مما يجعل السيارة تشعر بتركيب حزام امان فعلا، وهو أمر فى غاية الخطورة عند وقوع حادث لان الايرباح أو الوسائد الهوائيه لن تفتح الا في حالة تركيب حزام الامان بالفعل.

ثالثا : شاشات العرض:

بالرغم من تواجدها فى المقصورة الداخلية للسيارة من أجل الترفيه أثناء، إلا أنها تتسبب فى حوادث سير لتشتيتها انتباه السائق عن القيادة.

رابعا : الإطارات والجنوط الضخمة:

تسبب للسيارة ضررا كبيرا على نظام التعليق الهوائي، وتزيد الأحمال على المحرك، وبالتالى تؤثر بشدة على التحكم في مكابح السيارة، وبالتالى تعرض حياة السائق الركاب للخرط.