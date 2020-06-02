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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيديو طريف.. ابن وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي يفاجئ والدته على الهواء خلال مؤتمر المانحين لليمن

في مشهد طريف بزمن المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات عن بعد، تفاجأت وزيرة التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، أثناء إلقاء كلمة الإمارات في مؤتمر المانحين لليمن، الثلاثاء، بابنها وهو يظهر معها بشكل عفوي في البث المباشر.

وقد أضفت هذه الحركة جواً من البهجة على المشاركين في المؤتمر الافتراضي.

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يشار إلى أن مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة كان قد انطلق الثلاثاء في العاصمة الرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية. ويركز المؤتمر على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته أمام المؤتمر، أن المملكة تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، داعياً المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين، كاشفاً أن المملكة كانت قدّمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن.

وقدّمت النرويج 175 مليون يورو لدعم اليمن في مؤتمر المانحين، كما تبرّعت هولندا بـ15 مليون يورو، فيما منحت السويد 30 مليون دولار.

إلى ذلك أعلنت بريطانيا تقديم نحو 160 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن. وأكد الاتحاد الأوروبي أن مسعى المؤتمر يهدف للتبرع بـ71 مليون يورو.