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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الشرعية تعتبر مؤتمر المانحين خداع لليمنيين ومنظمة دولية تصفه بالفاشل



كشف عبد العزيز جباري مستشار رئيس الجمهورية، عن مصير الأموال الباهظة التي أعلنت عدد من الدول والمنظمات مساهمتها بها في الجانب الإنساني ومكافحة فيروس كورونا باليمن .

وقال مستشار رئيس الجمهورية، في منشور رصده " أحداث نت " للتو، على صفحته بموقع فيسبوك "‏لايختلف مؤتمر المانحين لليمن الحالي عن ماسبقه من مؤتمرات".

وأضاف " يسمع اليمنيون عبر الإعلام عن المنح والمعونات والمساعدات بمليارات الدولارات ولكن تأثيرها ووجودها على أرض الواقع غير ملموس " . في إشارة منه إلى عدم التزم عدد من الدول والمنظمات المانحة بما تعلن عنه من دعم لليمن ، وإلى ذهاب ما يصل من بقية الدول والمنظمات في غير ما رصد له.

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من جانبها أعلنت منظمة دولية، اليوم الثلاثاء، عن فشل تعهدات المانحين لليمن في مواكبة الحاجة المتزايدة في البلاد في ظل فشل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً .

وقال خوسيه ماريا فيرا، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، ردًا على نتائج مؤتمر المانحين الخاص باليمن، في بيان ، أن "تعهدات الجهات المانحة لليمن تفشل في مواكبة الحاجة المتزايدة في البلاد".

واشار الى أن "اليمن تواجه بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم بعد أكثر من خمس سنوات من الصراع ، وتواجه اليمن الآن تفشي فيروس كورونا، في حين أن نصف المرافق الصحية بالكاد تعمل بكامل طاقتها. فيما تم استبعاد بشكل ملحوظ أصوات المنظمات اليمنية التي تعمل في الخطوط الأمامية لمُواجهة هذه الأزمة من هذا المؤتمر".

واضاف: "يجب توفير الأموال التي تم التعهد بها على الفور لتوفير المساعدة المُنقذة لحياة الملايين من الأشخاص الذين اضطروا للفرار من ديارهم أو يعانون من المرض أو يواجهون الجوع".

وتابع: "الحل الدائم والوحيد لليمن يكمُن في وقف إطلاق النار؛ يحتاج المُجتمع الدولي إلى وقف جميع عمليات بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية أو للأطراف المُتحاربة، و الى أن يبذل قُصارى جهده للضغط على جميع الأطراف للموافقة على وقف إطلاق النار والعودة إلى مفاوضات مُجدية هدفها الأساسي هو الوصول إلى حل سلمي".



