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صنعاء - ياسمين الخيامي - أول وأكبر دولة إسلامية تعلن رسميا إلغاء فريضة الحج هذا العام للمرة الأولى في تاريخها

أصدرت أكبر الدول الإسلامية سكانا، قرارا رسميا يقضي بوقف أداء المواطنين الإندونيسيين لفريضة الحج هذا العام، للمرة الأولى في تاريخه، بسبب تفشي فيروس كورونا. وقالت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، في بيان رسمي لها، يوم الثلاثاء، إن البلاد ألغت الحج هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: لأول مرة منذ هروبها..السعودية رهف القنون تكشف من هو عشيقها ( صورة ) بعد واقعة ريم الشمري.. محامية كويتية تعتذر للمصرين وتدافع عنهم Advertisements ورد للتو..الشيخ سلطان البركاني يتوعد بمعاقبة السفير العياشي ويشكل لجنة تحقيق عاجل:الزبيدي يدق ساعة الصفر وطارق عفاش يحرك 7 الوية لسحق قوات الشرعية في زنجبار 5 ذئاب بشرية في بلد عربي يفقدون مراهقة يمنية عذريتها والشرطة ترفض معاقبتهم ( صورة ) وقال فخر الرازي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر. ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية. وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء. وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج، وأفاد موقع الوزارة بأن 90 في المئة منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.

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