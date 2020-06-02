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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الزبيدي يدق ساعة الصفر وطارق عفاش يحرك 7 الوية لسحق قوات الشرعية في زنجبار

اخيرا قررت الامارات حسم المواجهات العسكرية مع قوات الشرعية في الجنوب وحركت خادمها الامين طارق عفاش لتحريك 7 الوية صوب الجنوب لسحق قوات الشرعية واخراجها من الجنوب بشكل نهائي .

وقال مصدر عسكري، ان تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمة من مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، دعمًا لقوات الانتقالي الجنوبي .

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عاجل:الزبيدي يدق ساعة الصفر وطارق عفاش يحرك 7 الوية لسحق قوات الشرعية في زنجبار

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وبحسب المصدر فإن التعزيزات تضم عربات مدرعة وأطقم "دوشكا" وصواريخ كاتيوشا، وراجمات صواريخ على ثلاث دفعات خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح أن الدفعة الأخيرة من هذه التعزيزات وصلت إلى مقر "قوات الحزام الأمني" في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة مساء امس الجمعة، بعد وصول دفعتين مساء الخميس.

وبحسب المصدر العسكري الذي قال إن جزءا كبيرا من تلك التعزيزات تحركت من مدينة عدن إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين وتمركزت في بلدة الشيخ سالم ومواقع أخرى في ضواحي زنجبار

من جانبه نشر القيادي الحوثي حسين العزي تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالثفيها ان تنمر الأخوان أحدث إنكسارات معنوية في سمعة ومكانةالإنتقالي وهذا لاشك أفضى إلى إهتزاز ملحوظ في صورته لدى الرأي العام سواءا في عدن أو في بقية محافظات الجنوب .

وأوضح العزي ناصحاً الإنتقالي المتمردعلى الشرعيه أستطيع القول بأن الإنتقالي أصبح في خطر ولن يتمكن من إستعادة ثقة الشارع دون كسر هذاالتنمر الاخونجي.

وأرجح سياسيون ان العزي تارة يسعى للتقارب مع الأخوان والتشكيك بمواقفهم لكن في تغريدة اليوم للعزي كشفت ان الانتقالي ينفذ بعض الإجندات الحوثية .