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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الشيخ سلطان البركاني يتوعد بمعاقبة السفير العياشي ويشكل لجنة تحقيق 2020/06/02 الساعة 09:03 مساءً (الخليج 365) قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني عبر حسابه على تويتر ا نه تم ‏تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن ما حدث في منفذ الوديعة من مخالفة متعلقة بتحصيل رسوم فحص كورونا"PCR”وما أُتخذ من إجراءات لإيقافها واللجنة برئاسة عبدالرزاق الهجري، صالح باعشر- مقررا وعضوية عبدالخالق البركاني،مهدي عبدالسلام، جعبل طعميان،عبدالله النعماني وعليها الرفع بالنتائج عاجلًا

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