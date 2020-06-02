الدفاع المدني بوادي حضرموت يحذر المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول

حذر الدفاع المدني بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الثلاثاء، المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول قبل وأثناء وبعد الحالة المدارية خشية الانهيارات الطينية الرخوة.
ودعا المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة لمواجهة الحالة المدارية وما يصاحبها من غزارة في الأمطار وجريان للسيول في الأودية والشعاب.
ونبه الدفاع المدني المواطنين بضرورة فصل ألواح الطاقة الشمسية مع البطاريات وعدم التحدث بالهواتف أثناء البروق والرعود، ورفع السيارات ومعدات الزراعة والوقود والثروات الحيوانية من مجاري السيول.
كما شدد على ضرورة تنظيف مصارف المياه من الرمال والعمل على توسعتها، وتهيئة أكياس من الرمل والألواح الخشبية من أجل إقامة الحواجز، مع اخذ الاحتياطات الغذائية اللازمة لاحتمال انقطاع الطرق، مع توفير مواد الإسعافات الأولية وبعض وسائل الإنقاذ كالحبال ووسائل إضاءة.
ومنذ أيام تشهد محافظتي المهرة وحضرموت أمطار غزيرة جراء منخفض جوي أدى إلى تدفق السيول بشكل كبير.
وكانت الحكومة وجهت السلطات المحلية بمحافظات حضرموت وسقطرى والمهرة وشبوة بتشكيل غرف عمليات ولجان وفرق طوارئ وإنقاذ تحسبا لأي فيضانات أو سيول ناتجة عن المنخفض.
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