[ الأرصاد يعلن وصول تأثيرات الحالة المدارية إلى حضرموت شرقي اليمن ]

أعلنت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، وصول التأثيرات المباشرة للحالة المدارية للمنخفض الجوي، إلى محافظة حضرموت، مساء أمس.



وأضافت في نشرة تحذيرية، أن صور الأقمار الصناعية وخرائط الرصد، توضح بداية التأثير المباشر للحالة المدارية على محافظة حضرموت، وتشكل أحزمة من السحب الكثيفة، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الغزارة، وهبوب عواصف رعدية تؤدي إلى تدفق السيول الجارفة في بعض الأودية والشعاب خلال 72 ساعة القادمة.



وأشارت إلى أن المنخفض يبدأ من المديريات الشرقية، وينتقل نحو هضاب ووادي وصحراء حضرموت، ومديريات ساحل حضرموت الغربية وأريافه الداخلية.



وحذرت النشرة، الصيادين ومرتادي البحر، بعدم ارتياد البحر بعمق بحر العرب وخليج عدن خلال فترة الاضطراب المداري مشيرة إلى أن البحر سيكون مضطرب الموج خلال فترة نشاط الاضطراب المداري، بينما تكون سرعة الرياح السطحية المتوقعة بين 20-35 كم/ساعة وهبات 50 كم/ساعة.



ونوهت، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مخاطر السيول الجارفة، بالابتعاد عن بطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها، وتجنب مخاطر السيول المنقولة، وإبعاد السيارات عن المناطق المنخفضة في المدن والتجمعات السكنية عند اشتداد هطول الامطار، ، وتوخي الحيطة والحذر لساكني البيوت القديمة والطينية عند زيادة هطول الأمطار ومغادرتها لسلامتهم.



وتوقعت غرفة الأرصاد احتمالية امتداد توابع الاضطراب المداري نحو بقية المحافظات الوسطى والغربية.



وأمس الاثنين تسببت الحالة السيول التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي ضربت المهرة، (شرق) إلى نزوح 92 أسرة وأضرار مادية في الممتلكات.

