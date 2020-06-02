شكرا لبحثكم عن خبر عدن: تراجع كبير في نسبة الوفيات بالحميات وهذه هي الاسباب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية لصحيفة "عدن الغد" ان تراجعا كبيرا شهدته مدينة عدن في الوفيات بسبب امراض الحميات .

واكدت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان الوفيات جراء الحميات تراجعت بشكل كبير .

ووري جثمان ٥ اشخاص في مقبرة الرضوان بالممدارة عقب ان كان العدد يناهز الثلاثين كل يوم .

وقال القائمون على المقبرة ان بين الخمسة متوفي يوم الأثنين موتى بامراض عضوية أخرى وحوادث سيارات .

وفي البريقة قال القائمون على مستوصف الحياة ان المستشفى شهد تراجعا في عدد الحالات المرضية بالحميات.

وفي نفس السياق اكدت عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة التي اجرت صحيفة "عدن الغد"اتصالات بها ان العدد ينخفض.

وارجع عدد من الاطباء ذلك إلى تراجع المصابون بامراض المكرفس والملاريا بسبب الجهود الشعبية والتطوعية الكبيرة التي كافحت المياه الراكدة والقمامة الأمر الذي قلل وفيات هذه الامراض.

وأشارت المصادر الطبية إلى ان الوفيات المتبقية سببها تفشي وباء كورنا.

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