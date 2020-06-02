شكرا لبحثكم عن خبر قرار حكومي بإيقاف القنصل اليمني في جدة...تفاصيل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - صدرت أمس توجيهات حكومية بتوقيف نائب القنصل اليمني في جدة نائبه خالد حزام اليافعي ومعاونيه عن العمل والتحقيق معهم، في قضية ابتزاز المغتربين اليمنيين العالقين في "شرورة " . وقالت وسائل إعلام حكومية ، أن الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء ، وجه وزارة الخارجية بالتحقيق في شكاوى المواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية إلى ‎اليمن، بشأن فرض رسوم مرتفعة على إجراء فحص "PCR" في منفذ شرورة الحدودي، وإيقاف من قاموا بالتجاوزات والابتزاز والتحقيق معهم .

وشددت التوجيهات على ضرورة رفع نتائج التحقيقات خلال يومين فقط ، والمعالجة السريعة لما تعرض له المغتربين العائدين من ابتزاز.

وبما أن نائب القنصل اليمني في جدة خالد حزام اليافعي ومندوب السفارة اليمنية في منفذ الوديعة، الطرف الأساسي في قضية ابتزاز المغتربين اليمنيين العالقين، كونهما من وقعا العقد مع مختبرات الفارابي بمنطقة شرورة لابتزاز العالقين، فإن التوجيهات تشملهما. بحسب منشورات وتعليقات صحفيين وناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء توجيه رئيس الوزراء، عقب قيام السلطات السعودية ، بإعادة المبالغ المنهوبة من قبل مختبرات الفارابي للمغتربين اليمنيين العالقين ، إثر تسريب وثائق تفيد بأن مندوب سفارة اليمن لدى المملكة، في منفذ الوديعة ألزم العالقين اليمنيين في "شرورة" بإجراء فحص PCR في مختبرات الفارابي التي تم التعاقد معها من قبل القنصل ونائبه في جدة ، برسوم قدرها 1300 ريال سعودي للفحص الواحد.

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