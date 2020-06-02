شكرا لبحثكم عن خبر وفاة طبيبة استشارية شهيرة الوحيدة بتخصصها في اليمن بفيروس كورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت الاثنين طبيبة شهيرة في العاصمة صنعاء إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال مصدر محلي إن الدكتورة آمال نعمان الذبحاني استشارية طب العيون واستشارية جراحة وتصحيح حول العينين الوحيدة في اليمن، وعضو هيئة التدريس في كلية طب جامعة صنعاء توفيت اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها من التهاب رئوي حاد.

يشار إلى أن عشرات الأطباء والكادر الصحي من الكفاءات والاستشاريين من ذوي الشهادات قضوا بكورونا خلال الأيام الماضية.

وسبق أن أطلق أطباء يمنيون ومنظمات ونشطاء تحذيرات من انهيار النظام الصحي المتهالك في اليمن والذي يعد خط الدفاع الأول.

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