92 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة ارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة أكثر من 92 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط ان من بين خروق العدوان، تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء الجاح والمنظر و 24 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 76 قذيفة و65 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

من جانب آخر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي ثلاث غارات جوية على مديرية حيران بحجة وغارة على مديرية باقم بصعدة.

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