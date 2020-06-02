شكرا لبحثكم عن خبر دفع دية الرجل الذي قتله ثور العجوز التي سجنت قبل ثلاث سنوات شاهد كم الدية. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس النيابة العامة القاضي ق.د.مروان المحاقري يوجه بالإفراج عن العجوز شلعة الجرادي بعد أن قام مدير هيئة الزكاة بإب بدفع مبلغ خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال كدية المحكوم عليها ، عقابا على قيام ثورها بنطح مواطن من العدين وقتله ن وهي اغرب قضية في المحاكم اليمنية.

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